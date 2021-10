Rax-Gebiet: Fluggeräte sollen Waldbrand bekämpfen

Im Kampf gegen den in Hirschwang in der niederösterreichischen Marktgemeinde Reichenau an der Rax wütenden Waldbrand werden Fluggeräte aus dem Ausland, die von „hochkarätigen Spezialisten“ pilotiert werden sollen, zum Einsatz kommen. Zwei Canadair-Maschinen der italienischen Regierung sollen bei den Löscharbeiten helfen, ebenso erwartet werden zwei Spezialhubschrauber aus Deutschland. Die Fluggeräte sollen bereits in den Abendstunden oder ab Sonntagfrüh abheben, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.