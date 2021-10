Einbruchsserie in Vomperbach geklärt!

Eine Firma in Vomperbach wurde seit August 2020 Opfer von insgesamt sieben vollendeten Einbruchdiebstählen. Bei zwei blieb es nur beim Versuch. Gestohlen wurde Bargeld und Arbeitsgeräte, der Schaden ging in die Tausende. Doch am 28. Oktober 2021 war es so weit und die Polizei konnte den Täter schneppen.