Positive Bilanz im Tiroler Handel ist trügerisch

Großhandel erholte sich am schnellsten

Am schnellsten hat sich von Jänner bis August der Großhandel mit einem Plus von 9,5 Prozent gegenüber 2020 und 8,7 Prozent gegenüber 2019 erholt. Auch der Kfz-Handel wartet mit einem deutlichen Plus von 21,4 Prozent im Vergleich zu 2020 und 3,5 Prozent zum Jahr 2019 auf. Die glänzende Seite kann sich also durchaus sehen lassen. Ein Blick auf die andere Seite zeigt jedoch ein trübes Bild, das den Experten schwer zu schaffen macht.