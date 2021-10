Zahlreiche Überfälle: Junge Räuberbande geschnappt

Täter wurden angezeigt

Den vier Jugendlichen werden nun mehrere Fälle von Raub - darunter ein skurriler Fall um 10 Euro Beute - Sachbeschädigung, schwerer Nötigung und Körperverletzung zur Last gelegt. Verübt wurden die Straftaten vom dreisten Quartett in den Monaten Mai und Juni. Die Beschuldigten waren zu den Straftaten großteils geständig und wurden bei der Staatsanwaltschaft in St. Pölten angezeigt.