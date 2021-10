86-Jährige in der Nacht in Kellerschacht gefangen

Von nächtlichem „Ausflug“ bekam Ehemann nichts mit

Die 86-Jährige hat offenbar – ohne dass ihr Ehemann dies mitbekommen hatte – mitten in der Nacht das Haus verlassen und sich ausgesperrt. „Warum sie plötzlich aus dem Bett gestiegen und ins Freie gegangen ist, ist bislang noch nicht bekannt“, erklärt ein Sprecher der Tiroler Polizei. Als die Einheimische bemerkt haben dürfte, dass sie auf den normalen Weg nicht mehr in das Haus kommen konnte, hatte sie eine andere Idee. Da sie angeblich wusste, dass im Heizraum ein Fenster offenstand, versuchte die Unterländerin durch einen Lichtschacht in den Keller zu krabbeln. Der gewagte Versuch ging allerdings mächtig in die Hose. Sie kam nicht mehr vor und auch nicht mehr zurück.