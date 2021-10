Öffentliche Aufrufe in Bezirken Leibnitz und Weiz

Mehrere Corona-Fälle wurden aus den Bezirken Weiz und Leibnitz gemeldet: Besucher der Eröffnungsfeier bei der Firma Kiendler in Ragnitz vergangenen Freitag, 22. Oktober, und Kunden der Trafik im Einkaufszentrum Lassl in Birkfeld, die am 20. Oktober dort einkaufen waren, sollen ihren Gesundheitszustand sehr aufmerksam beobachtet. Darum bat das Land Steiermark am Mittwoch in einer Aussendung.