Sanierung der Aquarena: künftiges Millionenprojekt

Die Aquarena in Kötschach-Mauthen ist in die Jahre gekommen und verursacht immer wieder Kosten. Bereits seit Jahren wird geplant, das einzige Hallenbad zwischen Lienz und Villach zu renovieren. Bürgermeistzer Josef Zoppoth: „Es gibt Sondierungen in alle Richtungen. Jedoch gibt es noch nichts Konkretes. Weitere Pläne werden über den Winter gewälzt.“ Eine Sanierung würde wohl Kosten in Millionenhöhe anfallen lassen.