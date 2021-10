„Es bekommt den Charakter der Alltäglichkeit“

Konkret sieht die Vorlage zum neuen Sterbeverfügungsgesetz vor, dass unheilbar kranke Menschen ab 1. Jänner 2022 ein tödliches Präparat in Apotheken beziehen können, welches sie sich danach selbst zuführen müssen. Die Assistenz zur Sterbehilfe beschränkt sich darauf, dass die Betroffenen, die ja meist bettlägerig sind, einen in ihrer Sterbeverfügung genannten Vertreter damit beauftragen können, das Medikament aus der Apotheke abzuholen - auch eine Zustellung seitens der Apotheke ist möglich. Diese Vorgehensweise sieht Vorarlbergs Caritas-Direktor Walter Schmolly überaus kritisch: „Dass das tödliche Präparat in der Apotheke abgeholt wird, gibt dem Vorgang den Charakter von Alltäglichkeit.“