Die Tiroler Wirtschaft in Zahlen gegossen

Dieser liefert jede Menge spannende Zahlen. So wurden im vergangenen Jahr exakt 47.516 aktive Unternehmen in Tirol gezählt, was einem Plus von 2,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 entspricht. Mit in diese Zahl fließen auch die 2947 Neugründungen ein, die trotz Corona verzeichnet wurden. Dabei halten sich die von Männern (50,3 Prozent) bzw. von Frauen (49,7 Prozent) gegründeten Firmen nahezu die Waage.