Tullner Krankenhaus fehlen Unfall-Chirurgen

Bewerbungen liegen vor

Nahezu zeitgleich hätten sich laut Hirschbeck nun einige Fachärzte beruflich verändert. Dadurch sind in Tulln aktuell fünf Dienstposten unbesetzt, die von anderen Spitälern abgedeckt werden müssen. Allerdings sei bereits eine Lösung des Personaldilemmas in Sicht. „Wir haben umgehend Rekrutierungsmaßnahmen gesetzt und konnten schon zwei neue Fachärzte gewinnen. Weitere Bewerbungen liegen vor“, so Hirschbeck.