Einmieter gesucht: Teamvilla bietet viele Chancen

Jeden Freitag gibt es in der NÖ-Ausgabe der „Krone“ die Kolumne der Bloggerin Daniela Gaigg alias „Die kleine Botin“ zu lesen. Sie schreibt ihre Texte oft auch in ihrem Büro in der Team-Villa in Korneuburg. Und wie es der Name schon verrät, gibt es in der Gruppenpraxis noch Platz für weitere Ideen – und Einmieter.