Österreichs Haushalten gehören knapp 800 Mrd. Euro

Wegen des Corona-bedingten Einbruchs des Konsums um 7,2 Prozent sparten die Österreicher so viel wie nie - und wurden so deutlich reicher! So erhöhten die Haushalte ihr Vermögen im vergangenen Jahr um fünf Prozent auf enorme 778 Milliarden Euro. Insgesamt veranlagten wir um 70 Prozent mehr als vor der Pandemie.