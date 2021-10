Teuerungswelle: Inflation auf Zehn-Jahres-Hoch

Damit wurde der höchste Wert seit 2011 erreicht, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Dabei wirkten sich vor allem die im Vorjahr niedrigen Treibstoff- und Energiepreise aus. Die Spritpreise stiegen im September um 23,6 Prozent. Wohnung, Wasser und Energie verteuerte sich durchschnittlich um 3,9 Prozent. Dazu trugen vor allem Teuerungen für Heizöl (plus 34,1 Prozent) sowie für Strom (plus 7,4 Prozent) und Gas (plus 11,7 Prozent) bei.