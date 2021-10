Abschied für Merkel, Premiere für Schallenberg

Schon im EU-Parlament hatten sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Derzeit sind die milliardenschweren EU-Corona-Hilfen für Polen blockiert, und zwar so lange, bis das Land bestimmte Teile der Justizreform zurücknimmt. Geld sei das einzig wirksame Druckmittel, war am Donnerstag in EU-Kreisen zu hören.