Schallenberg: „Für Ungeimpfte wird es schwierig“

„In Österreich nähern wir uns 4000er-Zahlen“, so Schallenberg, der von einer „Pandemie der Ungeimpften ohne Not“ sprach. Für Schallenberg, der sich derzeit bei seinem ersten EU-Gipfel als Regierungschef in Brüssel befindet, lautet die zentrale Frage, die im Rahmen eines Treffens mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und den Landeshauptleuten am Freitag diskutiert wird: „Welche Schritte setzen wir bei den Zögerern und Zauderern? Es gilt, die Impfrate zu steigern. Wir haben genug Impfstoffe und stolpern ohne Not in eine Pandemie der Ungeimpften.“