„Als Außenminister finde ich es bitter ...“

Noch ist Alexander Schallenberg nicht in seiner neuen Rolle angekommen. Zwar haben dieses Mal alle Postings auf Twitter gepasst, doch Schallenberg selbst verfiel, ohne es zu merken, in sein bisheriges Dasein. Als es um die steigenden Corona-Zahlen ging, sagte der Kanzler, dass er dies „als Außenminister besonders bitter“ finde. Die „Krone“ begab sich hinter die Kulissen des EU-Gipfels in Brüssel.