Innsbruck wurde zur Schaltzentrale für Naturfilme

Entscheidene Kriterien sprachen für Innsbruck

Dieser Status, inklusive, dass sich der UNO-Hauptsitz in Wien befindet, Innsbruck einen wichtigen Kreuzungspunkt in Europa darstellt und die Tiroler Landeshauptstadt sich in Symbiose mit ihrem unmittelbaren Naturraum befindet, waren die primären Kernpunkte eines intensiven Auswahlverfahrens dafür, dass nun Innsbruck Turin als zentrale Schaltstelle der Koordinierung der weltweiten „Green Film Festivals“ ablöst.