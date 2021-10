„Metroid Dread“ ist ein moderner Klassiker

Nintendos intergalaktische Kopfgeldjägerin Samus Aran ist zurück: In „Metroid Dread“ ballert sie sich wie in den Serienursprüngen durch verwinkelte 2D-Levels, die Zwischensequenzen sind aber in modernem 3D. Im Test zeigte sich: Gepaart mit forderndem Gameplay und beklemmender Atmosphäre ergibt das einen modernen Klassiker.