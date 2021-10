Warten auf den Christkindlmarkt

Fertige Konzepte, wenig Zeit

Die für Mitte Oktober angekündigte Verordnung des Bundes ist bisher ausgeblieben. Es gibt bereits einen Entwurf, der soll nur erst am 31. Oktober in Kraft treten. „Wir haben unsere fertigen Konzepte in der Tasche. Solange aber nicht klar ist, was wirklich ist, können wir keine konkreten Pläne umsetzen“, so Haider. Gemeinsam mit 17 anderen Städten haben sich die Salzburger das ganze Jahr den Kopf zerbrochen. Absperrungen, eigene Gastrozonen, Bänder oder Kontrollen nur bei den Standln – alles ist möglich, aber noch ist eben nichts fix. Mit Mehrkosten von bis zu 350.000 Euro sei heuer aber sicher zu rechnen.