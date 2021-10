Lavanttal: Cobra schoss durchgedrehter Kuh in Kopf

Am Dienstag gegen 9.45 Uhr brach eine Kuh beim Verladen am Bahnhof Wolfsberg aus und lief in Richtung Schloss Wolfsberg. Nachdem mehrere Versuche, die Kuh einzufangen bzw. in einen Viehtransporter zu treiben negativ verliefen, die Kuh bei den Fluchtversuchen auch ein Polizeifahrzeug leicht und mehrere Zäune schwer beschädigte, wurde mit dem Besitzer und einem anwesenden Tierarzt vereinbart, dass das Tier vor Ort erlegt werden sollte.