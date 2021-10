Transitgegner fordern Treffen mit Klimaministerin!

„Wir haben die Ministerin zweimal kontaktiert, um mit ihr eine Lösung zu besprechen, wie man die Holztransporte durchs Waldviertel auf die Bahn bekommen könnte. Wir erhielten aber nie eine Antwort. Das ist wirklich schlimm, so was gab es noch nie“, ist Eduard Köck, Bürgermeister von Thaya im Waldviertel enttäuscht. Die angebliche Auskunftssperre seitens des Klimaschutzministeriums wirbelt also in der bereits jetzt sehr komplizierten Causa gehörig Staub auf. Doch auch auf Landesebene beklagen Spitzenpolitiker ein Kommunikationsdefizit im Ministerium.