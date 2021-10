Überfall auf Supermarkt nach sechs Jahren geklärt

Fast sechs Jahre nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Niederösterreich hat die Tat nun geklärt werden können. Ermittlungen in Wien wegen Betrugsverdachts führten zu einem 23-Jährigen aus dem Bezirk Landstraße, ein Spurenabgleich ergab einen Treffer. Der Beschuldigte befindet sich in Haft.