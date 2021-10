Experten: „Ablaufdatum für Türkis-Grün absehbar“

Die Grünen wurden im rot-weiß-roten Machtpoker mit den Türkisen unterschätzt. Von wegen Schlüsselanhänger der Machtbewussten. „Sie sind kaltschnäuzig“, konstatiert Politikberater Thomas Hofer. Der alte Fuchs Werner Kogler hat den jungen Spund Sebastian Kurz mit konkret vorgetragenen Vorstößen und mit unfreiwilliger, weil aus der Not geborenen Hilfe der Landeshauptleute, in die Wüste geschickt. Als Bundeskanzler. Als Klubobmann und Parteichef bleibt er vorläufig erhalten. Es laufen Ermittlungen wegen Korruption und Falschaussagen gegen Kurz und Co. So lange es so läuft, sagen Mächtige aus der ÖVP, werde es auch keinen Kanzler Kurz geben. Doch wie geht es weiter?