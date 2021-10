Badelt bestätigt: Türkise übten Druck auf Wifo aus

Badelt wird in den jüngsten Chats als „Wendehals“ bezeichnet. Damit tauchen beide großen Wirtschaftsforschungsinstitute Österreichs in den Chats des türkisen Zirkels um Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf. Über den damaligen Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Martin Kocher, schrieb Schmid: „Kocher bringe ich noch auf Linie. IHS von BMF finanziert.“ Kocher wechselte 2021 als Arbeitsminister in die ÖVP-Regierungsmannschaft.