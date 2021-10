Erste Minister haben mit Kurz abgeschlossen

Zwei Mitglieder ließen Brief umschreiben

Nun sickert auch durch, wie die Sache mit dem Unterstützungsbrief, in dem alle ÖVP-Minister und Ministerinnen erklärten, dass sie ihre Arbeit nur unter einem Bundeskanzler Sebastian Kurz fortsetzen, gelaufen ist. Der erste Entwurf, der vom Kanzleramt an die Ressorts geschickt wurde, enthielt etwa einen Satz, in dem „vor dem Hintergrund falscher Vorwürfe“ stand. Zwei Minister weigerten sich, dies zu unterzeichnen und verlangten, dass die Passage sowie eine weitere geändert wird. Die beiden Kollegen waren dann auch die letzten, die die Erklärung in der vergangenen Woche schließlich unterzeichneten.