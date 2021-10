Fischler: „ÖVP kann nicht so bleiben, wie sie ist“

Fischler: „Dieses Modell funktioniert nicht“

Für Fischler - der sich mit Kritik an Kurz und Co nicht zurückhielt - ist nach allem, was über die Chats und Ermittlungsunterlagen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ans Licht kam, klar, dass das „System Kurz“ „so unakzeptabel ist“. Die ÖVP müsse einsehen, „dass dieses Modell nicht funktioniert“ - und sie werde es auch „nicht aushalten“, mit Kurz als Spitzenkandidat in die nächste Wahl zu gehen, wenn parallel etwa ein Strafverfahren läuft.