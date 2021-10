Einbruch mit Einkaufswagen: Jugendliche gefasst

Die Tour des Pärchens begann am Sonntag um 22.36 Uhr in einem Gewerbepark in Hartberg. Mit einem Einkaufswagen versuchten die beiden, die gläserne Eingangstür zu einem Supermarkt aufzubrechen, in dem sie immer wieder dagegen stießen. Als sie einsahen, dass ihr Vorhaben nicht klappt, fuhren sie mit ihrem Moped zu einem nahe gelegenen Skaterpark - vermutlich um nachzudenken.