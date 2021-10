In Kärnten sollen diese Tiere beobachtet werden

„Von den rund 80 Säugetierarten in Kärnten bekommen wir besonders von den nachtaktiven Vertretern nur selten etwas mit“, so Wolfgang Honsig-Erlenburg vom Naturwissenschaftlichen Verein für Kärnten. Er bittet in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund und der Kärntner Jägerschaft die Bürger, seltene Beobachtungen von Schneehase, Baumschläfer, Hermelin oder Dachs für die Neuauflage des Buches „Die Säugetiere Kärntens“ zu dokumentieren.