Betrug mit Wertkarten: Tausende Euro Schaden

Am Sonntag gegen 16:40 Uhr nahm eine bisher unbekannte Täterin mit einer Verkäuferin eines Geschäftes in Ötztal Bahnhof Kontakt auf, gab ihr gegenüber an von der Technikabteilung einer Wertkartenfirma zu sein und ersuchte die Verkäuferin, Wertkartencodes durchzugeben, da die Wertkarten sonst ablaufen würden.