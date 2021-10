Polizei überwältigte aggressiven BMW-Unfalllenker

In diesem Moment bog ein anderer PKW-Lenker mit seinem Skoda vom Spisertorkreisel in die Lämmlisbrunnenstraße ein. Der Mann versuchte dem herannahenden BMW nach links auszuweichen. In der Folge kam es jedoch zur Kollision. Dabei wurde die Beifahrerin im Skoda im Fahrzeug eingeklemmt. Zu ihrer Bergung musste die Berufsfeuerwehr St. Gallen angefordert werden. Mit eher leichten Verletzungen wurde sie von der Rettung in ein Spital eingeliefert.