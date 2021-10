„Corona-Schulen“ im Visier steirischer Behörden

Polizei darf nicht in die „Klasse“

Eine Lerngruppe soll sich auch in Graz, Messendorfberg 64, zum Unterricht versammeln. Anrainer meldeten, dass täglich Kinder im schulpflichtigen Alter mit Rucksäcken eine Wohnung betreten. Doch auch in diesem Fall heißt das Motto für die Exekutive: bis hierhin und nicht weiter! Ohne Durchsuchungsbefehl darf die vermeintliche „Klasse in der Wohnung“ nämlich nicht betreten werden.