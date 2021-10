Russ-Erinnerungen: „Besser die Goschen gehalten!“

Wenn Kurt Russ heute mit Hartberg am Innsbrucker Tivoli gastiert, werden Erinnerungen wach. An die große Tirol-Ära Anfang der 90er-Jahre. Russ war als Spieler vier Jahre dabei, Trainer niemand Geringerer als „Wödmasta“ Ernst Happel. „Das Training unter ihm war Weltklasse. Er war ein Startrainer, zu dem man aufgeschaut hat, der einen geprägt hat. Aber bei ihm hast du auch Angst gehabt, dass du nach ein, zwei Fehlern wieder auf der Bank sitzt. Er war schon extrem“, sinniert Russ. Aus dem Nähkästchen will der 56-Jährige freilich nicht plaudern. Nur so viel: „Es war eine schöne Zeit. Aber man hat auch vieles hingenommen und besser die Goschen gehalten“, beschreibt Russ die Jahre unter dem legendären Grantler.



Torjäger blieb zuhause

An vergangene Zeiten erinnert ihn heute aber nicht nur das Tivoli, sondern auch Thomas Sabitzer. Russ hatte den WSG-Stürmer in Kapfenberg unter seinen Fittichen, 30 Partien absolvierte der Judenburger unter dem damaligen Falken-Coach. „Thomas ist ja bei uns groß geworden, hat Kapfenberg viel zu verdanken.“ Beim Cousin von Bayern-Star Marcel Sabitzer scheint der Stürmer-Knopf nun aufgegangen zu sein. In den letzten beiden Runden netzte die 21-jährige LASK-Leihgabe gleich viermal. „Der alten Zeiten wegen werde ich Thomas bitten, gegen uns nicht zu treffen“, scherzt der Hartberg-Coach, „ob er sich daran hält, ist allerdings fraglich.“

Kein Fragezeichen steht indes hinter dem Einsatz von Dario Tadic. Die Oststeirer wollen beim Goalgetter nach dessen Muskelfaserriss kein unnötiges Risiko eingehen, deswegen saß Tadic gestern gar nicht erst im Bus nach Tirol. Wo man nach dem Derby-Sieg nachlegen will. Sportchef Erich Korherr: „Acht Punkte aus den nächsten vier Runden wären eine extrem gute Ausbeute!“