Kommt es zur Kampfabstimmung um Staudingers Erbe?

Der 44. ordentliche Parteitag der SPÖ Vorarlberg am Samstag in Hohenems steht unter ganz besonderen Vorzeichen. Nützen Parteien ihre Versammlungen üblicherweise dazu, um sich in bestem Licht zu präsentieren, könnte die Zusammenkunft der Vorarlberger Genossen nach einer parteiinternen Schlammschlacht in einer Kampfabstimmung ihren Höhepunkt finden. Im Vorfeld des Parteitags stand lediglich eines fest: Der aktuelle Parteivorsitzende Martin Staudinger nimmt seinen Hut.