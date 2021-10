Dieser Killerroboter trifft Ziele in 1200 Metern

Die Roboter seien sehr mobil, könnten unwegsames Gelände durchqueren, was für Maschinen mit Rädern oder Ketten schwierig wäre, und arbeiteten mit einem „hohen Maß an Autonomie“, hieß es (siehe Video oben). So können die Maschinen etwa einer vorgegebenen Route folgen, bei Bedarf von dieser abweichen, um Hindernissen auszuweichen, und einen menschlichen Bediener alarmieren, wenn sie auf etwas Unerwartetes wie einen möglichen Eindringling stoßen.