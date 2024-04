Es geht um viel mehr als um den Tod eines Schafes!

Die Herdenschutz-Pilotprojekte mit gelenkter Weideführung und ständiger Behirtung auf drei Almen im Tiroler Oberland erleben auch heuer eine Fortsetzung. Übrigens: Die Kosten für diese sehr arbeits- und kostenintensive Form des Herdenschutzes beliefen sich im vergangenen Jahr auf 133 Euro pro Schaf und Almsaison. Gerad in diesen Tagen beginnt die Weidezeit in den Tälern. „Ich appelliere dringend an die Tierhalter, die Heimweiden mit wolfsabweisenden Elektrozäunen zu schützen“, so die Frühlingsbotschaft Geislers, „die Anschaffung des Zaunmaterials wird seitens des Landes Tirol unterstützt.“ So wie die überwiegende Anzahl der Landwirte, denkt auch der zuständige Landesrat: „Der Wolf ist keine gefährdete Tierart und soll ganz normal bejagt werden können.“ Viele Entscheidungsträger denken allerdings anders!