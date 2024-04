Negativserie von St. Pölten geht weiter

Fünf Niederlagen in sechs Spielen

Das Team von Philipp Semlic bleibt damit tief in der Krise, es war die fünfte Niederlage in den letzten sechs Ligaspielen. St. Pölten liegt mit 35 Zählern nur auf Rang neun. Die Stripfinger (30) sammelten hingegen drei wichtige Punkte im Abstiegskampf ein und haben als Zwölfte nun ein Polster von vier Zählern auf den 14. Dornbirn.