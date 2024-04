Vermisster Kajakfahrer tot in Lammer aufgefunden

Am Samstagabend kam es auf der Lammer in Scheffau zu einem Kajakunfall. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Wasserrettung stand bis in die Nachtstunden im Einsatz. Am Sonntagvormittag wurde schließlich die Leiche des Wassersportlers gefunden.