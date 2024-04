Schumacher: „Red Bull bricht auseinander!“

Newey der erste Dominostein?

Und Newey scheint nun genug zu haben. Der 65-Jährige war mit seinem Aerodynamik-Know-how in den vergangenen Jahren maßgeblich an den vier WM-Titeln von Sebastian Vettel und den drei Titeln von Max Verstappen beteiligt. Newey könnte der erste Dominostein sein, der bei Red Bull fällt. Laut Schumacher denkt auch Verstappen „schon darüber nach“, das Team zu verlassen, „auch Dr. Helmut Marko, wenn man ihn so beobachtet.“