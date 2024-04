Nach Kälteeinbruch: Bald wieder 29 Grad im Land!

Bis zu 29 Grad am Sonntag

Das Hochdruckwetter dauert auch am Dienstag an. Es bleibt sehr sonnig und nur zeitweise ziehen dünne Wolken in hohen Schichten vorbei. Mit einer föhnigen Südströmung erreichen die Temperaturen laut Prognose der Geosphere frühsommerliche Werte. In der Früh werden fünf bis 13 Grad erwartet, untertags 22 bis sogar 29 Grad.