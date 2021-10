Weihnachten ohne Baugerüst feiern

Vor den Altären der Stadtpfarrkirche in Rohrbach-Berg herrscht Hochbetrieb. In der letzten Etappe der Gesamtsanierung des barocken Juwels sind sogar zwei Restauratorenteams im Einsatz. Die Zeit drängt, denn Weihnachten will man ohne Baugerüst feiern: „Das wird erreicht“, ist Albert Ettmayer von der Pfarrgemeinde zuversichtlich. Im Frühjahr wird noch die Orgel restauriert.