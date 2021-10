Amazon soll Waren anderer Verkäufer kopiert haben

„Großer Nachteil für kleine Hersteller“

In Indien rührt sich indes Widerstand gegen die Praktiken des Internetriesen. Interessenvertreter forderten eine Untersuchung der Angelegenheit durch die Regierung. „Amazon verursacht einen großen Nachteil für die kleinen Hersteller. Sie essen von dem Kuchen, der nicht für sie bestimmt ist“, sagte Praveen Khandelwal von der Confederation of All India Traders. Die Gruppe vertritt nach eigenen Angaben 80 Millionen Geschäfte. Indische Einzelhändler werfen ausländischen E-Commerce-Unternehmen wie Amazon und der Walmart-Tochter Flipkart seit längerem unlautere Geschäftspraktiken vor, die kleineren Unternehmen schaden. Amazon und Co bestreiten dies.