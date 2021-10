Herbst bietet gefährliche Tücken für Radfahrer

Das Rad richtig einwintern

Wer glaubt, dass es genügt, wenn man den Drahtesel über den Winter einfach in den Keller oder die Garage stellt, irrt gewaltig. Bevor man das Fahrrad in den Winterschlaf schickt, sollte man es zunächst gründlich reinigen. Schmutz und Dreck fressen sich sonst in den Lack. Schwer zu entfernende Flecken sind die Folge. Für Scheibenbremsen gilt, dass diese mit gezogenem Bremshebel eingelagert werden sollten. Einfach einen Gummi oder Kabelbinder um den Bremshebel und Lenker legen. So beugt man nämlich einer ungewollten Verteilung der Luft im Bremssystem vor.