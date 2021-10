Skiverbund muss Teil der Kosten zurückzahlen

Nicht nur Liftbetreiber von Betriebspflicht befreit

Bei dem Prozess ging es um die Frage, wer in Fällen höherer Gewalt den Schaden trägt. Am 2. Februar 2021 war am Bezirksgericht St. Johann im Pongau darüber in erster Instanz verhandelt worden. Egger hatte in der aktuellen Ausgabe der „Salzburger Nachrichten“ vom Mittwoch erklärt, dass das Ende September ergangene Urteil zweiter Instanz am 5. Oktober den Parteien zugestellt wurde. „Auch das Berufungsgericht urteilte, dass die am 16. März 2020 erfolgten Pandemie-bedingten Betriebssperren ein Ereignis höherer Gewalt darstellten.“ Nicht nur die Liftbetreiber seien von ihrer Betriebspflicht befreit worden, sondern auch die Nutzer von ihrer Entgeltzahlungspflicht für die Zeit ab dem 16. März.