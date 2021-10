Überlastung: Anrainer fürchten akute Parkplatz-Not

Bauwerber hält sich an die Vorschriften

Das Projekt verteidigt auch Maria Enzersdorfs Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel: „Das ist genehmigt, die Zahl der Parkplätze entspricht den Vorschriften“ Sie ist sich ebenfalls sicher, dass diese auch ausreichen werden. „Aber ich verstehe die Anrainer. Gerade bei Turnieren könnte es in der Grenzgasse eng werden. Aber man kann sich mit der Parkplatzzahl nicht an Ereignissen orientieren, die vielleicht zehnmal im Jahr stattfinden“, so Haidvogel. Dass die Betroffenen nicht vorab über das Sportstätten-Projekt informiert worden sind, sei laut Haidvogel im Genehmigungsverfahren begründet. „Da das Gewerberecht hier nicht relevant ist, wurden nur Anrainer im Umfeld von 14 Metern informiert. Daher hatten die Bewohner von Häusern gegenüber keine Parteienstellung.“