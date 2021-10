Verstümmelten Rehbock auf Privatgrund gefunden

Am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr verständigte ein 32-jähriger Landwirt aus Völkermarkt die Polizei, da er auf seinem Grundstück in Ebriach einen toten Rehbock gefunden hatte. „Der zirka 12 Kilo schwere Bock dürfte von einem bisher unbekannten Täter in der Nacht zuvor erschossen worden sein“, heißt es seitens der Polizei. Dem Tier wurde der Kopf sowie die linke Schulter abgetrennt.