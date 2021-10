Katja Elsing gibt Verlobten Impulse & auch Fragen

„Kaum jemand plant die Ehe“

„Die meisten Paare - insbesondere die Bräute - planen akribisch und detailverliebt ihre Hochzeit, doch kaum jemand plant die Ehe oder reflektiert, was sie davon erwarten“, weiß die Spezialistin. Die am meisten gehörte Antwort in der Vorbereitung der freien Trauung auf die Frage: Was wünscht sich das Paar von der Ehe? „Dass alles so bleibt, wie es ist.“