Die Hochzeitsrede: Für eine unvergessliche Trauung

Katja Elsing von Wortverlesen lernt das Paar im Vorfeld intensiv kennen - bespricht mit ihnen den gewünschten Ablauf mit allen Details, geht in die Tiefe, was sie ausmacht als Einzelpersonen und als Paar. Sie erfragt, wer sie sind, was sie ausmacht, was sie fühlen. Wie war der erste Blickkontakt, die erste Berührung, das Zusammenziehen … wie ist ihre Kommunikation ... was charakterisiert die beiden. Was lieben sie aneinander?