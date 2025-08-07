Fitness-Profi Yasmina:

Diese Übungen sollten wir täglich machen

G’sund bleiben mit Yasmina
07.08.2025 13:30
0 Kommentare

Dieses Mal gibt es Übungen, die ihre geballte Kraft erst dann so richtig entfalten, wenn man sie konsequent jeden Tag macht. Klingt nach Überwindung, ist aber halb so schlimm. Und die Nebenwirkungen? Ziemlich vielversprechend: Glückshormone-Garantie und ein täglicher kleiner Schub fürs Selbstbewusstsein!

