Kneissl sieht Regierungsinserate als „Schutzgeld“

Die Inseratenaffäre rund um Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erinnert an die Aussagen der früheren Außenministerin Karin Kneissl, die in der türkis-blauen Regierung saß. Sie bezeichnete nach ihrem Ausscheiden aus der Politik die damaligen Regierungsinserate als „Schutzgeld“, das Politiker an manche Medien zahlen müssten, um nicht heruntergeschrieben zu werden: „Entweder du zahlst oder wir fackeln den Laden ab - so ungefähr ist mir das vorgekommen.“ Das habe sie an Mafiamethoden der 1930er-Jahre in Chicago erinnert.