„System etabliert, das katastrophal ist“

„Kein Platz mehr für Störmanöver“

In dem Zusammenhang spielte Anschober auch auf die Kritik mancher ÖVP-Abgeordneter in Richtung der unabhängigen Justiz an. Derlei „Störmanöver dürfen keinen Platz mehr haben“, machte er klar. Eine generelle politische Krise sah er in der aktuellen Situation jedoch nicht: „Jede Krise hat einen Wendepunkt in der Politik“, zeigte er sich optimistisch, dass nun strukturelle Änderungen - Stichwort: Vergabe von Inseraten - folgen müssten.